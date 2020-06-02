В Томске начали ремонтировать трамвайные пути на ул.Лебедева

С вчерашнего дня, 1 июня, в Томске начались работы на трамвайных путях на ул.Лебедева. Бригады подрядчика приступили к разбору существующих трамвайных путей и завозу материалов, сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе работы специалистам ООО «Транссервис» предстоит привести в нормативное состояние 1194 м одиночного пути и переезды на пересечениях ул. Лебедева и Киевской, построенные в 1967 году, заменить рельсы, шпалы, балласт из песчано-гравийной смеси. В работе используют деревянные шпалы, пропитанные безопасным составом, и стальные рельсы.

В связи с ремонтными работами на путях по ул. Лебедева до 31 июля закрыто движение трамваев маршрутов № 3 «Восточная – пл. Батенькова» и 5 «пл. Южная – пл. Батенькова». Часть высвободившихся вагонов направлены для работы по трамвайным маршрутам №№ 1 «Восточная - Черемошники», 2 «пл. Батенькова - пл. Южная», 4 «Восточная – пл. Южная». Они курсируют с интервалом в «часы пик» в будни - от 6 до 9 минут, в выходные – от 8 до 11 минут.

Замечания и предложения по работе трамваев томичи могут оставить по тел. 999-615 (отдел эксплуатации ТТУ), 282-906 (отдел оперативного управления, учета и контроля ЦОиКП).

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