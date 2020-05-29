На днях томичей ждут град и грозы

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Завтра днем, 30 мая, и ночью 31 мая в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, усиление ветра 9-14 м/с, местами порывы 19-24 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. Порывы ветра лучше переждать в помещении. Находясь на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

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