Роспотребнадзор утвердил новые правила профилактики коронавируса, они будут действовать до конца года

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН) по профилактике коронавирусной инфекции. В них включены меры, напрвленные на предупреждение распространения вируса, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

В частности, новые правила предусматривают мониторинг заболеваемости и напряженности иммунитета среди переболевших, эпидемиологическую диагностику и гигиеническое воспитание населения.

Среди мер, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции, указывается необходимость физическим лицам соблюдать личную гигиену — мытье рук, ношение масок, перчаток, использование антисептиков, а также социальную дистанцию в 1,5 – 2 метра в общественных местах. Организации должны проводить обязательную дезинфекцию всех рабочих помещений, обеззараживание воздуха, создать запас дезифицирующих средств. Для организаций общественного питания, торговли, транспорта дополнительно требуется обработка оборудования и инвентаря.

«Правила вступают в силу через 10 дней после публикации, то есть с 5 июня, — отметил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Томской области Иван Деев. — С этого времени Роспотребнадзор сможет проверять организации на соблюдение правил и применять к нарушителям жесткие меры административного воздействия».

Новые правила будут действовать до конца года.

Тэги/темы: