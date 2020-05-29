Возобновляются автобусные рейсы Томск - Каргасок
29 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
С воскресенья, 31 мая, Томская область восстанавливает регулярное автобусное сообщение между Томским и Каргасокским районами, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Из Томска (с автовокзала) автобус будет отправляться по воскресеньям, вторникам, пятницам в 16.00, из Каргаска (с автостанции) — по понедельникам, средам, субботам в 9.00.
На обслуживании пассажиров по маршруту № 559 «Томск ‑ Каргасок» задействованы комфортные автобусы среднего класса, оснащенные кондиционерами.
Для автобусов, следующих по маршруту № 559 «Томск ‑ Каргасок», предусмотрен заезд в село Парабель.
Со стоимостью проезда по направлениям можно ознакомиться здесь.
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