Возобновляются автобусные рейсы Томск - Каргасок

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2020 // Фото: pixabay.com

С воскресенья, 31 мая, Томская область восстанавливает регулярное автобусное сообщение между Томским и Каргасокским районами, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Из Томска (с автовокзала) автобус будет отправляться по воскресеньям, вторникам, пятницам в 16.00, из Каргаска (с автостанции) — по понедельникам, средам, субботам в 9.00.

На обслуживании пассажиров по маршруту № 559 «Томск ‑ Каргасок» задействованы комфортные автобусы среднего класса, оснащенные кондиционерами.

Для автобусов, следующих по маршруту № 559 «Томск ‑ Каргасок», предусмотрен заезд в село Парабель.

Со стоимостью проезда по направлениям можно ознакомиться здесь.

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