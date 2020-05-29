Интерактивное телевидение Wink «Ростелекома» появилось в селе Подгорное Томской области

29 мая 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» построил волоконно-оптическую сеть связи в селе Подгорное Чаинского района Томской области. Благодаря новой технологии жители этого населенного пункта могут смотреть интерактивное телевидение Wink и пользоваться интернетом на более высокой скорости чем прежде.

«Ранее в этом селе, где проживает более четырех с половиной тысяч человек, интернет был доступен по медным линиям, что не давало возможности людям пользоваться цифровым видеосервисом Wink и другими преимуществами скоростного интернета. „Ростелеком“ постоянно ведет работу по строительству новых сетей и модернизации старых. На данный момент оптика охватывает не все Подгорное, но мы планируем в ближайшее время расширить территорию», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

В Томской области интерактивным телевидением уже пользуются почти 51% всех абонентов широкополосного интернета, 19% из которых проживает в сельских населенных пунктах.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг «Ростелекома» жители Томской области могут на сайте www.tomsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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