В Томской области подросток погиб во время очистки ёмкости для нефтепродуктов

28 мая 2020 / Томский Обзор

Сегодня, 28 мая, рядом с селом Александровское погиб 17-летний подросток, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Инцидент произошел днем на барже на реке Оби. Здесь погибший вместе с отцом и несовершеннолетним товарищем очищал ёмкости для нефтепродуктов. Спустившись в один из резервуаров подросток потерял сознание. Отец и товарищ подняли его на поверхность без признаков жизни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Расследование уголовного дела продолжается.

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