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В начале июня часть жителей томского микрорайона Степановка останется без воды

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В понедельник, 1 июня, в Томске в микрорайоне Степановка в связи с аварийными работами отключат холодную воду, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение, связанное с аварийными работами на водопроводных сетях, продлится с 9.00 до 23.50. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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