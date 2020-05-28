В начале июня часть жителей томского микрорайона Степановка останется без воды

Томский Обзор / Фото: 28 мая 2020 // Фото: pixabay.com

В понедельник, 1 июня, в Томске в микрорайоне Степановка в связи с аварийными работами отключат холодную воду, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение, связанное с аварийными работами на водопроводных сетях, продлится с 9.00 до 23.50. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. 350-летия Томска, 50, 52, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101;

пер. Армянский, 1, 3, 2, 4, 5, 6, 8, 7;

пер. Башкирский, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

ул. Богдана Хмельницкого, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39/1, 40/1, 40б, 41, 41г, 43;

пер. Ботанический, 3, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 10, 12, 14, 14/1, 16, 16/3, 16/6, 21, 22, 22/1, 23, 24;

ул. Дружбы, 55, 56, 57, 58, 60, 62;

ул. Завокзальная, 11/2, 64;

ул. Калужская, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77;

ул. Короленко, 2, 4, 6, 6а, 8, 20;

пер. Семафорный, 4;

пос. Угольный, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5 стр.1, 5а, 7, 8, 11, 13, 14, 18;

пер. Чувашский, 6, 3, 5, 7;

ул. Энергетиков, 1, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 10, 11, 11а.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Тэги/темы: