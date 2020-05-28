В Томской области увеличили обязательную площадь зала для «наливаек» в жилых домах

Томский Обзор / Фото: 28 мая 2020 // Фото: duma.tomsk.ru

На прошедшем сегодня, 28 мая, заседании Законодательной думы Томской области депутаты приняли поправки, увеличивающие до 30 кв.метров обязательную площадь зала для обслуживания предприятий общественного питания, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, сообщается на сайте парламента.

Новая норма будет действовать в городах Томск, Асино, Колпашево, Стрежевой и Северск. При несоблюдении новых правил, продажа алкоголя будет запрещена, а нарушителям будет грозит штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Напомним, что с 5 мая 2020 года вступили в силу изменения федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», устанавливающие дополнительные требования к заведениям общепита. По федеральной норме спиртные напитки запрещено продавать в заведениях общепита, где площадь зала обслуживания посетителей не превышает 20 квадратных метров. При этом регионам дана возможность устанавливать дополнительные ограничения в этой сфере вплоть до полного запрета продажи алкоголя в находящихся в жилых домах точках.

С инициативой о внесении поправок в региональный закон, регулирующий вопросы розничной продажи алкогольной продукции на территории региона, выступила группа депутатов Законодательной Думы Томской области. Над законопроектом работала специальная созданная рабочая группа при областном парламенте. В ее состав вошли депутаты, представители областной администрации, города Томска, прокуратуры, Ассоциации Совет муниципальных образований Томской области, а также региональный Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

«Предполагается, что введение этой меры позволит закрыть так называемые „наливайки“, расположенные в однокомнатных квартирах на первых этажах жилых домов. Над проектом закона работала специальная рабочая группа. В итоговой редакции законопроекта удалось учесть мнение большинства представителей предпринимательского сообщества», — подчеркнула председатель областного парламента Оксана Козловская.

Спикер также отметила, что закон вступит в силу только через три месяца после его принятия. Этот срок предусмотрен для того, чтобы предприниматели смогли подготовиться к нововведениям.

При разработке законопроекта учитывалась приоритетность защиты прав жильцов, а также текущая экономическая ситуация в регионе. Депутаты поддержали законопроект большинством голосов.

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