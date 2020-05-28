Число высаживаемых деревьев и кустарников на ул.Усова в Томске увеличили до 5 тысяч

28 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

Специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства и проектировщики скорректировали проект благоустройства ул.Усова, добавив количество крупномерных деревьев за счет посадки почти 150 яблонь, боярышника и порядка 4800 кустарников.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, всего за годы реализации проекта благоустройства ул. Усова на участке от ул. Белинского до ул. Вершина планируют высадить 5125 древесно-кустарниковых растений. Сносу подлежат 218 аварийно-опасных и старовозрастных деревьев. Во внимание были приняты замечания экологов, ландшафтных дизайнеров и архитекторов.

Дендролог Центра развития городской среды Томской области Марьяна Ильина рассказала, что по настоянию администрации города в проекте озеленений ул. Усова было увеличено видовое разнообразие пород. Здесь будут высажены десятки саженцев березы повислой, рябины, ели сибирской, клена Гиннала, черемухи Колората, боярышника, ивы, липы мелколистной, яблонь, винограда девичьего, пузыреплодника калинолистного, спиреи японской, уложить парковый и луговой газоны. Выбор этих пород позволит сохранить озеленение в любое время года. В перспективе они сформируют три уровня озеленения. Согласно экологическим расчетам, такая конструкция озеленения обладает большей пыле- и шумозащитной способностью.

Как уже сообщалось, в 2019 году на ул. Усова в районе пересечения с ул. Белинского был создан сквер, ставший символом многонационального студенчества Томска. В прошлом сезоне здесь высадили почти 2500 деревьев и кустарников, взамен снесенных 55.

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