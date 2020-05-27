В Томской области зарегистрировали более 30 новых случаев заболевания коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 27 мая 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 31 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 20 человек.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, 11 человек симптомов заболевания не имеют, они находятся под медицинским наблюдением дома. 10 пациентов с симптомами ОРВИ госпитализированы в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, еще у десяти диагностирована пневмония, они проходят лечение в респираторных госпиталях медико-санитарной части № 2 и СибГМУ.

Эпидемиологи установили источник заражения 21 заболевшего - это контакты с тем, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее. Причины заражения десяти человек устанавливаются.

В стационарах с подтвержденным диагнозом COVID-19 остаются на лечении 212 пациентов. На кислородной поддержке находятся 22 человека: на масочной подаче кислорода 11 пациентов в СибГМУ и двое в медико-санитарной части № 2, на инвазивной вентиляции легких девять пациентов МСЧ № 2.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находится 91 человек.

За сутки взято на исследование 2 318 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 52 532 исследования.

Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70 процентов, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.

В Томской области зарегистрировано 595 случаев заболевания коронавирусом: 362 на лечении (212 в стационарах, 150 на самоизоляции), 223 выздоровели, 10 умерли.Заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения в разрезе Сибирского федерального округа (по данным на 26 мая): Республика Тыва – 232,1; Республика Хакасия – 156,5; Красноярский край - 124,1; Новосибирская область - 82,2; Алтайский край – 64,1; Омская область – 56,9; Иркутская область - 54,6; Томская область – 52,3; Республика Алтай – 47,2, Кемеровская область – 16,2.

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