В Томской области создается резерв кадров для работы в респираторных госпиталях

Томские медучреждения, на базе которых развернуты респираторные госпитали для заболевших COVID-19, создают резерв медиков, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«На сегодняшний день у нас пока нет дефицита кадров, так как полностью мобилизован коллектив медико-санитарной части, а также рядом с нами работают наши коллеги из других медорганизаций, - отметил главный врач МСЧ №2 Алексей Михленко. – Но думаю, что создание такого кадрового резерва, состоящего из специалистов, которые действительно могут быть необходимы – анестезиологи, реаниматологи, терапевты, медицинские сестры – позволит оперативно решать вопросы с кадрами в случае их возникновения. Мы понимаем, что работаем с опасной инфекцией».

Как уточнил Алексей Михленко, что врачи в «красной зоне» работают в защитных костюмах, респираторах, защитных очках, щитках, перчатках, они имеются в достаточном количестве. Для прохождения в «красную зону» и перемещения между отделениями респираторного госпиталя специалисты проходят через специальные дезинфекционные шлюзы, которые позволяют исключить движение воздуха между помещениями и распространение коронавирусной инфекции по госпиталю. Рабочая смена длится 12 часов, каждые 4 часа осуществляется перерыв в работе с отдыхом и приемом пищи. Перед уходом на перерыв костюм обрабатывается и снимается в специальном помещении, после сотрудники смогут переходить в зону отдыха.

По информации главного врача МСЧ 2 Алексея Михленко, сегодня в организации работы госпиталя принимают участие сотрудники Томской ОКБ, роддома №4, больницы скорой медицинской помощи №2, клиник СибГМУ, районных больниц, других медучреждений.

В случае необходимости, проводятся онлайн консультации лучших узких специалистов региональных больниц.

Тэги/темы: