В Томске началась установка защитных экранов в почтовых отделениях

27 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: УФПС Томской области

В отделениях почтовой связи Томска на операционных окнах установили специальные защитные экраны из оргстекла для обеспечения безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба УФПС Томской области.

На данный момент в Томск поступило 62 защитных барьера, они установлены в отделениях связи с наибольшим количеством посетителей.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции мы рекомендуем томичам и жителям области воздержаться от посещения почтовых отделений и предлагаем пользоваться дистанционными сервисами Почты России, приглашать почтальонов и курьеров на дом, - подчеркнул заместитель директора УФПС Томской области Антон Игнатов. – При этом мы делаем все возможное, чтобы в почтовых отделениях было безопасно как для клиентов, так и для наших сотрудников. В отделениях связи были установлены защитные экраны, которые позволяют минимизировать риск заражения».

В пресс-службе отмечают, что в почтовых отделениях самочувствие сотрудников на постоянной основе контролируется начальниками отделений связи. В отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений. Для соблюдения дистанции в 1,5-2 м на пол нанесена соответствующая разметка. Сотрудники обеспечены масками и перчатками.

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