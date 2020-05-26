Томск прогнозирует рост выпадающих доходов в 2020г до 1,4 млрд рублей

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Администрация Томска на фоне пандемии коронавируса прогнозирует рост выпадающих доходов городского бюджета 2020 года до 1,4 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заммэра Ирину Ярцеву.

«По состоянию на вчерашнее число, объем выпадающих доходов составляет 1,4 млрд рублей. Ранее мы отправляли информацию в администрацию Томской области по 1,1 млрд рублей», — сообщила Ирина Ярцева на заседании думы Томска.

Мэр Томска Иван Кляйн на предыдущем собрании городской думы оценивал объем выпадающих доходов городского бюджета в 1,2 млрд рублей. Таким образом, рост относительно ранее озвученного прогноза составляет 17%.

Доходы бюджета Томска на 2020 год с учетом последних поправок утверждены в размере 17,13 млрд рублей, расходы — 18,08 млрд рублей, дефицит — 951,72 млн рублей.

Тэги/темы: