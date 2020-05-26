Аутоиммунные больные в Стрежевом столкнулись с недостатком препарата, который стали использовать для борьбы с коронавирусом — омбудсмен

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Использование препарата «Плаквенил» для лечения коронавирусной инфекции привело к его дефициту в городе Стрежевом Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на уполномоченную по правам человека в регионе Еленe Карташову.

«Поступило обращение из Стрежевого о том, что есть проблемы с препаратом „Плаквенил“ (используется для лечения аутоиммунных заболеваний — прим.ред.), так как его начали использовать для лечения коронавируса. Например, девушка писала, что ее предупредили о том, что в аптеке его осталось на две недели», — сказала Карташова.

По ее словам, люди готовы были купить лекарство за свои деньги, но его не было в наличии.

Омбудсмен отметила, что после обращения к властям региона объемы лекарства увеличили.

По последним данным, в Томской области зарегистрировано 536 случаев заболевания коронавирусом, 168 человек выздоровели, 10 умерли.

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