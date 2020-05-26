Артисты Томского русского оркестра провели репетицию по удаленке

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2020 // Фото: www.youtube.com

Артисты Томского муниципального русского оркестра под управлением Ольги Алешиной провели дистанционную репетицию. Музыканты по удаленке сыграли композицию Майкла Джексона Black Or White. Переложение мелодии для оркестра сделала Наталья Култышева.

«Нам хочется разбавить новостную ленту позитивом. Артисты оркестра и главное, дирижер, не теряют оптимизма и делают на самоизоляции все возможное!», — сообщает представитель коллектива.

В репетиции приняли участие артисты из Томска, Северска и Санкт-Петербурга.

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