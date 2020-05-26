Томская область в полтора раза увеличит число тестов на COVID-19

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области в полтора раза увеличат ежесуточное проведение тестов на коронавирус. Такое распоряжение дал губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Благодаря последовательной работе эпидемиологов и власти, мы увеличили количество проводимых в регионе тестов на COVID-19 до 2300 в сутки. Это один из самых высоких показателей в Сибири, но останавливаться на этом нельзя, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Ставлю задачу в течение недели увеличить ежесуточное количество тестов до 3600. Чем более массовым мы сделаем тестирование, тем быстрее нормализуем эпидситуацию».

Глава региона также поручил своему заместителю по социальной политике Ивану Дееву сохранять объем сформированного коечного фонда для больных коронавирусом.

«На прошлой неделе мы в Томской области развернули работу еще 542 коек для больных коронавирусом, сейчас в регионе этих коек 1082, - сообщил губернатор. – Все они должны быть зарезервированы и находиться в полной готовности, даже несмотря на то, что сейчас необходимости в них нет. Ситуация у нас стабильная. Благодаря системной работе, мы знаем все очаги и вовремя их ликвидируем. Рост больных в последние дни вызван новыми выявленными случаями коронавируса среди чаяндинских вахтовиков и медиков. 71,3 процента всех выявленных больных коронавирусом в Томской области не имеют симптомов заболевания».

«Однако именно из-за большой доли бессимптомных больных мы должны быть начеку вплоть до того момента, как эпидемия в регионе закончится, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - Именно поэтому нужно соблюдать обязательный масочный режим в транспорте, торговых центрах и людных общественных местах - чтобы не подвергать опасности здоровье свое, своих близких и окружающих. Большинство жителей городов и районов области это понимает, нужно убеждать остальных».

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