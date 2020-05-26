В Ленинском районе Томска снесли 10 киосков

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

С начала благоустроительного сезона в Ленинском районе Томска снесли 10 нестационарных торговых объектов, семь из которых были размещены без разрешительных документов. Киоски убраны с улиц Говорова, Мостовая, Смирнова, Героев Чубаровцев, проспектов Мира и Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.

Также накануне демонтирован самовольный гараж по адресу ул. Пролетарская,18. Собственник указанного временного объекта установлен не был, земельный участок для размещения не выделялся. В предусмотренный законодательством срок районная администрация вынесла требование о добровольном демонтаже гаража, которое было размещено на фасаде строения.

Работа по сносу незаконных гаражных массивов проводится в Томске регулярно, за минувший год в Ленинском районе было демонтировано 94 гаража. Специалистами районной администрации выявлено еще 180 незаконных строений. Самовольно возведенные гаражи уже убраны с улиц Баргузинской, Кошурникова, Крымской, Васюганской, Ленской, Трудовой, Смирнова, Ф.Мюнниха, Бердской, Войкова, с проспектов Мира и Ленина, а также в поселке Каштак. В первую очередь осуществляется демонтаж незаконных металлических гаражей, расположенных вблизи образовательных и дошкольных детских учреждений, размещенных в охранных зонах инженерных коммуникаций.

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