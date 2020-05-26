В Томске при пожаре в жилом доме эвакуировали 3 человек

26 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 25 мая, в Томске загорелся 2-этажный брусовой жилой дом на ул.Большая Подгорная, 181, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 19.12. К приезду пожарных было сильное задымление в квартире на 2 этаже. До прибытия сотрудников МЧС из дома эвакуировались 7 человек. Пожарные по лестничным маршра эвакуировали 3 человек.

Возгорание удалось ликвидировать к 19.38. В результате в комнате 2х3 метра сгорел водонагреватель, обгорела пластиоковая обшивка стен, закоптились стены и потолок в коридоре и соседней комнате. Площадь пожара составила 6 кв.метров.

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