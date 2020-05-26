Томичи смогут получить бесплатные консультации у молодых психологов ТГУ

26 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Под контролем квалифицированных психологов двадцать студентов факультета психологии ТГУ проведут консультации для жителей Томска и области по кризисным вопросам, связанным с пандемией. Проект запущен одновременно для психологической поддержки населения и для практики студентов, сообщает пресс-служба вуза.

Студенты будут проводить краткосрочные консультации по кризисным вопросам, таким как взаимоотношения с детьми и семьей во время самоизоляции, подавленное эмоциональное состояние, негативные мысли и вообще желание высказаться о своих проблемах и получить обратную связь от человека с психологическим образованием

— Актуальность психологической поддержки населения в формате онлайн связана с критическим положением из-за режима самоизоляции и пандемии коронавируса, — объясняет начальник Психологической службы ТГУ Азамат Найман. — Важность нашего проекта в том, что студенты, которые имеют достаточную теоретическую базу, получат возможность применить теорию на практике и помочь людям.

Психологические консультации будут идти в будние дни с 12.00 до 20.00. У обратившихся за поддержкой будет возможность выбрать удобный формат — консультацию по видеозвонку, по телефону или по переписке в чате. Как отметили в Психологической службе ТГУ, это важно при желании клиента сохранить свою анонимность.

Контролировать работу студентов будут опытные психологи университета, как на протяжении всего рабочего дня, так и в формате вечерней супервизии. Во время работы студенты будут опираться на базовые принципы консультирования — сохранение конфиденциальности, открытость, уважение и соблюдение границ.

— Для наших студентов это полноценная работа — они трудоустроены через студенческую биржу ТГУ UniProfi, которая была специально создана для помощи студентам во время пандемии, — подчеркивает Азамат Найман.

Записаться на консультацию можно через онлайн-анкету .

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