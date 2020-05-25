В ближайшие дни томичей ждут дожди, ветер и грозы, а затем заморозки

Томский Обзор / Фото: 25 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Во вторник днем, 26 мая, и ночью 27 мая в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

"На большей части территории области ожидаются дожди, местами сильные, усиление ветра 14-19 м/с, при грозах шквалистые порывы до 24 м/с, в отдельных районах грозы, град. Понижение температуры", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что 27-28 мая на территории области ожидаются заморозки до -3°С.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.

Порывы ветра лучше переждать в помещении. Находясь на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

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