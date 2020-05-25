«Томскводоканал» обязали завершить благоустройство ул.5й Армии до 1 июня

25 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Мэр Томска Иван Кляйн отказал «Томскводоканалу» в продлении сроков благоустройства ул. 5-й Армии и потребовал завершить работы до 1 июня, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Департаментом дорожной деятельности и благоустройства по обращению «Томскводоканала» 9 раз были выданы ордеры на проведение земляных работ здесь с продлением срока восстановления благоустройства. Стартовали работы на объекте в июле 2019 года.

В ходе прошедшего сегодня выездного совещания директор ООО «Томскводоканал» Елена Яворская пояснила, что в результате прокладки сетей методом горизонтально направленного бурения был выявлен контруклон, затрудняющий работу самотечной канализации. В связи с этим было принято решение изменить способ работы на открытый, что также продлило сроки ведения работ.

Представители компании доложили, что новый асфальт будет уложен здесь до 10 июня, однако, мэр потребовал, чтобы все работы были выполнены до 1 июня. В противном случае, ресурсоснабжающая компания будет привлечена к административной ответственности.

Сегодня «Томскводоканал» начал асфальтирование ул. 5-й Армии от ул. Ижевской в направлении пр. Ленина. Всего подрядчику предстоит уложить асфальт на 1100 метрах дороги.

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