В Томске стартовал флешмоб против «офонаризации» проспекта Ленина

25 мая 2020 / Фото: Владимир Дударев

Instagram-канал «Город не бесит» запустил хэштэг #гудбайленина, который призван выразить недовольство в связи с большим количеством установленных на проспекте Ленина фонарей.

Организаторы проекта считают, что одной из главных проблем стартовавшей в 2014 году реконструкции проспекта Ленина являются огромные фонари и большое количество заборов.

«Их много. Их настолько много, что они полностью поглощают собой проспект. Это огромная градостроительная ошибка. Ошибка, внутри которой теперь существует каждый томич. И власти продолжают распространять эту ошибку на проспект дальше», — говорится в сообщении.

Одна из претензий — фонари и заборы делают и без того узкую пешеходную часть пр.Ленина еще более узкой. Кроме того, фонари по своему размеру спорят с архитектурой проспекта, заслоняя собой здания и достопримечательные объекты города, панораму центральной части проспекта.

К тому же, авторы канала считают, что фонари стоят слишком часто. Конструкции мешают качественной уборке тротуаров. При этом каждый фонарь стоит в стороне от забора, «что еще больше усугубляет всю несуразность и хаотичность проекта». Создатели проекта также отмечают «разностилицу» — разные фонари на разных участках проспекта, а также отсутствие логики в установке заборов.

В течение недели в Instagram-канале «Город не бесит» авторы будут рассматривать разные стороны проблемы и покажут возможные решения, представят мнения неравнодушных людей.

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