В Томской области пошла на спад вторая волна половодья

25 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томской области сняты с контроля в прошлые выходные три перелива дорог и восемь подтопленных приусадебных участков, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сейчас на учете областной комиссии по ЧС остается один дорожный перелив — на 40-м километре трассы Тегульдет – Берегаево, который не влияет на транспортное сообщение с населенными пунктами.

В Верхнекетском районе специалисты контролируют три приусадебных участка, где на территорию вышли грунтовые воды, и два подъезда к паромным причалам, подтопленных из-за разлива Кети. Все речные маршруты в районе действуют.

«В верховьях рек закончилось таяние основных запасов снега, уровни воды на большинстве гидропостов стабильно снижаются. Эти и другие факторы свидетельствуют о планомерном завершении в регионе второй волны половодья», — сообщил председатель комитета ГО и ЧС департамента защиты населения и территорий Томской области Павел Плюхин.

Он также уточнил, что при сегодняшних уровнях воды сбросы новосибирского водохранилища не влияют на общую ситуацию на Оби. На ее притоках — Томи, Васюгане и других реках — паводковая обстановка также складывается благополучно.

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