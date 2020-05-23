Томские пожарные спасли 18 человек из горящей многоэтажки в Томске

23 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 22 мая, в Томске загорелся 9-этажный одноподъездный кирпичный жилой дом на ул.Мельничной, 79, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сообщение о возгорании поступило в 22.31. К приезду пожарных из окна однокомнатной квартиры на 4 этаже шел дым, в подъезде было сильно задымление с 4 по 6 этажи.

До прибытия пожарный из дома эвакуировались 23 человека. Еще 18 человек спасли пожарные по лестничным маршам, 10 из них с помощью спасательных устройств (кислородные маски).

Возгорание удалось ликвидировать в 23.00. В результате в квартире обгорели вещи, мебель, стены. Закоптились стены в общем коридоре. Площадь пожара составила 10 кв.м. На месте работали 8 единиц техники и 32 человека.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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