Конкурс на лучший проект по охране труда стартовал в Томске

22 мая 2020 / Томский Обзор

Как рассчитать пожарные риски, сделать производственный процесс безопасным и сократить количество профессиональных заболеваний на предприятии? На эти и другие важные вопросы пытались ответить студенты и аспиранты четырех томских ВУЗов в рамках конкурса «Лучший проект по охране труда 2020 года». 14 мая 2020 года прошел отборочный тур. На суд экспертам представили 18 работ.

Для участия в конкурсе, студенты должны были написать доклад и провести исследование по разным направлениям сферы охраны труда.

Конкурсанты представили свои исследования и разработки по созданию новых средств защиты, снижению травматизма на предприятии, борьбе с утечками газа и другим актуальным темам. Некоторые пошли опытным путем и предложили внедрить в процесс обучения по охране труда инновационные средства – виртуальные очки или шлем.

– Было несколько работ и по экологии. Чтобы улучшить обстановку в регионе, студенты провели исследования по переработке бытовых и производственных отходов, а также анализ материалов, чтобы выявить недостатки в сертификации, – рассказала Жанна Горячева, председатель комитета-заместитель начальника Департамента труда и занятости населения. – Важно, что конкурсанты не просто излагают идеи. Они проводят все расчеты, взвешивают «за» и «против», вносят конкретные предложения с объяснениями – какие применять, а какие – нет и почему. Некоторые в своих работах даже рассчитали: сколько денег понадобится предприятию на реализацию проекта, и в какой срок это окупится.

Доклады прошли в формате видеоконференции. В роли экспертов выступили руководители служб охраны труда «Сибстройнефтегаза», «ЭлеСи», Областной клинической больницы, специалисты Томского областного центра охраны труда, Федерации профсоюзных организаций Томской области, Департамента труда и занятости населения.

Проекты оценивались по 100-балльной шкале. Учитывались актуальность и новизна работы, степень использования собственных наработок и научной литературы, грамотное изложение темы и интересная подача.

Лучшие проекты определят в ближайшие дни. Эксперты дадут профессиональные советы по этим работам, чтобы к финалу, который состоится 4 июня, конкурсанты могли подкорректировать свои проекты и представить их в полном объеме новому экспертному составу.

– Проекты победителей конкурса будут размещены на научных площадках университетов в ряду лучших научных работ. Но главное – даже не это, – говорит Жанна Горячева. – Наш конкурс – шанс заявить о себе, своих мыслях и проектах. Это возможность зарекомендовать себя перед руководящим составом крупных томских предприятий и организаций, что в дальнейшем позволит попасть к ним на практику. А дальше уже все в руках самого начинающего специалиста.

Конкурс «Лучший проект по охране труда 2020 года» в Томской области проводится впервые. Основными его задачами, по словам организаторов, является развитие у студентов и аспирантов творческой активности, профессионального мастерства и новаторства, а также создание стимула к совершенствованию форм и методов работы в сфере охраны труда.

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