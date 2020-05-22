В июне в Томске изменится схема движения трамваем по ул.Лебедева

Томский Обзор / Фото: 22 мая 2020 // Фото: Владимир Дударев

Движение трамваев маршрутов № 3 и №5 будет закрыто с 1 июня по 31 июля в связи с ремонтом трамвайных путей на участке ул.Лебедева от ул.Киевской до пр.Комсомольского, сообщает пресс-служба мэрии.

Часть высвободившихся вагонов направят для работы по трамвайным маршрутам №№ 1 «Восточная - Черемошники», 2 «пл. Батенькова - пл. Южная», 4 «Восточная – пл. Южная». Они будут курсировать с интервалом в «часы пик» в будни - от 6 до 9 минут, в выходные – от 8 до 11 минут.

Для того, чтобы томичи не испытывали неудобств в период ремонта трамвайных путей, сотрудники департамента городского хозяйства провели работу с перевозчиками автобусов №№ 11, 13/14 и 36/37, маршруты которых проходят вблизи закрываемых участков. Перевозчики обязались строго соблюдать интервал движения и добавить дополнительные единицы автобусов на этих маршрутах.

На ремонт трамвайных путей в этом году направлено порядка 30 млн рублей – это консолидированные средства из бюджета города и муниципального предприятия. Ремонтным бригадам предстоит привести в нормативное состояние 1194 м одиночного пути и переезды на пересечениях ул. Лебедева и Киевской, построенные в 1967 году. Во время работы будут заменены рельсы, шпалы, балласт из песчано-гравийной смеси.

Замечания и предложения по работе трамваев томичи могут оставить потел. 999-615 (отдел эксплуатации ТТУ), 282-906 (отдел оперативного управления, учета и контроля ЦОиКП).

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