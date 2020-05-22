В Томской области начали высаживать капусту

Томский Обзор / Фото: 22 мая 2020 // Фото: pixabay.com

В хозяйствах Томской области приступили к высадке рассады капусты. На сегодняшний день сельхозпредприятия и фермеры высадили капусту ранних сортов на площади восемь гектаров — это 4,7 % к плану 2020 года.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, план по севу моркови аграрии выполнили на 100,7 %, по свекле — на 45 %, по картофелю — на 37,7 %. Зерновыми культурами в регионе засеяно 85 % от планируемых площадей. На финишной прямой сев хлебов в Первомайском и Томском районах, где план выполнен на 93 % и 90 % соответственно.

В Зырянском районе зерновыми засеяно 89,6 % площадей, в Кривошеинском — 88,6 % и в Асиновском — 87,4 %. Наращивают темпы и аграрии северных территорий: чаинцы план по яровому севу выполнили на 57,8 %, бакчарцы — на 45,6 %.

Также хозяйства продолжают посев многолетних трав (засеяно 3158 га) и рапса (17,9 тыс. га), внесение минеральных и органических удобрений, подкормку озимых культур.

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