Томские ученые разрабатывают регенерирующие повязки для лечения гнойных ран

21 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

Ученые Томского политеха и СибГМУ, при поддержке Всероссийского института авиационных материалов, разработали полимерные мембраны для лечения гнойных ран. Разработка успешно прошла доклинические испытания и доказала свои регенерирующие и антибактериальные свойства, сообщает пресс-служба ТПУ.

«Мы разработали композит, который накладывается на рану, сорбирует гной и легко удаляется, не травмируя ткани повторно. При этом наша повязка обладает уникальными свойствами, которые делают ее дешевле и эффективнее», — рассказала участница научного коллектива, инженер научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга в ТПУ Тамара Твердохлебова.

При создании повязки исследователи изучили критерии, которым должно соответствовать готовое изделие, и совместно с коллегами из СибГМУ составили медико-технические требования для повязок.

«Повязки, которые сейчас есть на рынке, достаточно сложны в производстве. Мы же используем метод электроформования, который позволяет в один шаг получить готовое изделие необходимого качества с небольшой себестоимостью и нужными свойствами», — говорит руководитель проекта, научный сотрудник лаборатории плазменных гибридных систем ТПУ Евгений Больбасов.

Ученые изготовили регенерирующие мембранные повязки из сополимера тетрафторэтилена с винилиденфторидом и поливинилпирролидона, производимых в России. Благодаря использованию электроформования исследователям удалось получить материалы с ультратонкими волокнами.

«За счет сочетания двух полимеров наши повязки обладают пьезоэлектрическими и сорбирующими свойствами. Первые гидрофобные, а вторые — гидрофильные, что позволяет сначала собрать гнойные выделения, а затем начать процесс регенерации. Ультратонкие волокна увеличивают сорбирующий эффект», — пояснил Евгений Больбасов.

По словам ученых, потенциально в мембранные повязки можно закладывать активные фармакологические вещества.

«Для лечения гнойных ран часто используются повязки с лекарственными препаратами. Однако микроорганизмы быстро адаптируются, некоторые внутрибольничные инфекции устойчивы даже к самым сильным антибиотикам. Наши изделия эффективны даже без добавления медикаментов», — отмечают авторы разработки.

Полимерные мембраны успешно прошли доклинические испытания на лабораторных животных. Гистологические и иммуногистохимические исследования показали жизнеспособность и перспективность разработки.

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