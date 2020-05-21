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В Томске открылся дополнительный круглосуточный пункт серопрофилактики

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Сегодня, 21 мая, в томской поликлинике № 4 (ул. Интернационалистов, 2а) начал работу дополнительный пункт серопрофилактики для взрослых, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Поликлиника стала третьим медучреждением областного центра, где принимают с укусами клеща.

«Обращаться с укусом клеща нужно сразу же, чтобы определить, является ли насекомое переносчиком вируса клещевого энцефалита, — напомнила иcполняющая обязанности главного врача поликлиники № 4 Наталья Красницкая. — При положительном результате пациенту введут иммуноглобулин».

Из-за роста активности клещей специалисты рекомендуют тщательно соблюдать меры предосторожности при выезде на природу и работе на дачных участках: одеваться так, чтобы исключить проникновение насекомых на кожу; верхнюю одежду обрабатывать специальными препаратами, каждые 15-20 минут осматриваться.

Пункты серопрофилактики в Томске:

Детей принимают в детской больнице № 1 (Московский тракт, 4, тел: 52-72-23).

Жители районов Томской области с присасыванием клещей могут обращаться в приемные покои районных больниц.

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