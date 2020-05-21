В обсерваторе под Томском скончались двое вахтовиков с Чаянды

Томский Обзор / Фото: 21 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Две смерти, не связанные с коронавирусом, зарегистрированы в обсерваторе «Зеленый мыс» под Томском, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

Причиной летальных исходов стали сердечно-сосудистые патологии.

«При поступлении в обсерватор жалоб на здоровье никто из вахтовиков не предъявлял. По данным работодателя, каждый вахтовик, прибывший из Якутии, характеризовался клинически здоровым и с отрицательным диагнозом COVID-19. Второй случай смерти от сердечно-сосудистой патологии вызывает вопросы к предоставленной информации», — цитирует пресс-служба главврача Томской районной больницы Анатолия Музеника.

Отмечается, что второго пациента с приступом инсульта госпитализировали в областную клиническую больницу, но он скончался на второй день.

Первый вахтовик умер от сердечного приступа 13 мая, по данному факту следственное управление СКР по Томской области проводит доследственную проверку.

Как сообщалось, с Чаянды в Томск спецбортами было вывезено 220 вахтовиков. Всего на Чаяндинском месторождении, по данным властей, работали около 330 жителей Томской области.

Тэги/темы: