В Томской области нашли редкого бронзового бобра эпохи раннего средневековья

Томский Обзор / Фото: 21 мая 2020 // Фото: Tomsk.gov.ru

В Колпашевском районе местный житель нашел редкий артефакт эпохи раннего средневековья - предмет культового бронзового литья в виде статуэтки бобра. Ценный артефакт, датируемый VI – IX столетиями, в соответствии с законом передан в филиал областного краеведческого музея в Колпашеве, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Специалисты областного комитета по охране объектов культурного наследия совместно с аттестованным Минкультом РФ экспертом археологом Дмитрием Рыбаковым провели предварительный осмотр места обнаружения артефакта. В 2020 году археологи проведут здесь полевые работы.

«Археологам предстоит определить границы объекта культурного наследия. Это необходимо, чтобы внести памятник в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ с присвоением федерального статуса охраны. Как подтверждают архивные сведения, на месте обнаружения уникальной фигурки ранее располагался могильник», — пояснила председатель комитета Елена Перетягина.

Из-за угрозы грабительских раскопок на месте находки комитет предпринял меры для сохранения ценной территории.

«Объекты археологии очень уязвимы и невосполнимы. Любое неосторожное вмешательство в их культурный слой может привести к потере научных данных, необходимых для реконструкции исторической картины», — отметила Елена Перетягина.

По статье 243.2 УК РФ («Поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя») нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.

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