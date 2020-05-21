Беспроводной интернет «Ростелекома» появился в селе Монастырка Томской области

21 мая 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» предоставил возможность жителям села Монастырка Шегарского района Томской области, пользоваться цифровыми сервисами при помощи технологии беспроводного широкополосного доступа в интернет (БШПД).

Оператор установил на антенно-мачтовом сооружении 4 базовых станции на высоте 15 метров. Радиус покрытия беспроводной сетью — до трех километров. Оборудование обеспечивает качественный интернет на скорости до 8 Мбит/с даже при неблагоприятных погодных условиях, что возможно благодаря защищенному корпусу.

«В прошлом году в этот населенный пункт “Ростелеком” построил оптику, подключив к интернету три социально значимых учреждения — местную администрацию, школу и фельдшерско-акушерский пункт. В этом году компания предоставила населению услугу скоростного интернета. В основном в Монастырке люди проживают в частных домах, поэтому мы решили применить здесь технологию беспроводного доступа в интернет. Рельеф местности не холмистый, без высоких деревьев и позволяет беспрепятственно раздавать сигнал от базовой станции до абонентского устройства», — прокомментировал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Процент проникновения широкополосного доступа в интернет на территории Томской области составляет 54% от общего количества сельских населенных пунктов. Компания «Ростелеком» предоставляет услуги интернета в 6 городах области и 265 селах.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение интернета жители Томской области могут на сайте www.tomsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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