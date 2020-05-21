В Томской области проходит вторая волна половодья

21 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вторая волна половодья в Томской области проходит без осложнений. По данным на 20 мая в регионе нет подтопленных жилых домов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Все оперативные службы несут дежурство в плановом режиме повышенной готовности, контролируя, в том числе, сезонное половодье, вторая волна которого проходит по благоприятному сценарию», — сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

На контроле специалистов находятся шесть переливов дорог в трех муниципалитетах и девять подтопленных приусадебных участков в Колпашевском и Молчановском районах. Так, два не влияющих на транспортное сообщение перелива отмечаются на 9-м и 11-м километрах дороги Иштан – Никольское в Кривошеинском районе. В Чаинском районе на участке от Подгорного до Игнашкино и по улице Береговой села Тоинка проезд возможен лишь на технике высокой проходимости. В Тегульдетском районе два незначительных перелива остаются на 40 километре дороги Тегульдет – Берегаево и 44 километре дороги Тегульдет – Белый Яр. Ежедневно из-за оттока воды в русло Оби параметры этих переливов снижаются.

Также на контроле областной комиссии по ЧС находятся два подъезда к причалу паромов, идущих по маршруту до поселков Катайга и Дружный. В обоих случаях водное сообщение по Кети не нарушено, посадка пассажиров и загрузка (выгрузка) техники организована в местах ниже по течению реки.

В Колпашевском районе вода из Оби зашла на территорию трех приусадебных участков в селах Иванкино и Тогур. По прогнозам гидрологов, здесь еще возможен кратковременный подъем уровня реки, однако жилым домам он не угрожает. В Молчановском районе подтопленными остаются шесть придомовых территорий в селе Могочино.

В ближайшие дни положительная суточная динамика уровня воды ожидается в районе батуринского гидропоста на Чулыме, из-за чего возможно подтопление прибрежных территорий возле населенных пунктов Отрадное, Копыловка и Минаевка Асиновского района.

На Васюгане и Томи паводковая обстановка ожидается без осложнений. Прогноз по малым рекам также благоприятный.

Ранее специалисты готовились к наихудшему сценарию прохождения второй волны половодья, по которому в зоне подтопления могли оказаться до 70 населенных пунктов с общей численностью населения в 11 тысяч человек.

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