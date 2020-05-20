Жители Томской области создали петицию в защиту озера в поселке Самусь

20 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Катерина Кайгородова

Неделю назад на сайте Change.org появилась петиция в Городскую думу Северска о сохранении озера Круглое в поселке Самусь. Жители считают, что озерная система, известная под названием Семиозерье, находится в плохом состоянии, озеро в поселке мелеет и загрязняется.

«Каждый год мы приезжаем на это озеро, это самое восхитительное место, где уютно и красиво для детей и взрослых. Но озеро мельчает и загрязняется! Пожалуйста, обратите внимание что происходит, если мы не поддержим петицию, то в конце концов озеро останется только на фото», — пишет создатель петиции Яна Корнакова.

«Более 6 лет я проживаю в Самуськах и наблюдаю ситуацию с обмелением комплекса озер в поселке. Озеро питается из системы болот. Есть версия, что причина в дороге, которую проложили от нефтеперекачки в с. Орловка и до поворота на с. Петропавловка. Возможно, дорога отрезала часть болот, питающих озерную систему. Уже примерно четыре года не наблюдается водосброса. Протоки не чистят. Озера в Самуси всегда были одними из самых чистых в области. Эти озера важная экологическая система области и сейчас ее история под угрозой, ” — говорит житель поселка, журналист Сергей Мальцев.

Отметим, что в июле прошлого года на сайте Администрации Томской области появилась информация о том, что в рамках нацпроекта «Экология» в Томской области до 2024 проведут восстановление и реабилитацию ряда озер и прудов, в том числе озерного комплекса в поселке Самусь.

Петицию на сайте change.org уже подписало более 250 человек. Депутат по Самусьскому округу Владимир Горбунов пока не прокомментировал ситуацию.

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