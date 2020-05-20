Томичи смогу бесплатно проверить родинки онлайн

Сегодня, 20 мая, в Международный день диагностики меланомы Томский областной онкодиспансер дал старт ежегодной акции «ОНКОдозор: проверь родинку!с, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Жители Томска и области могут воспользоваться онлайн-сервисом «ОНКОдозор: проверь родинку!», заполнить небольшую анкету и отправить фотографии своих «подозрительных» родинок. После изучения снимков онкологом-дерматологом , пациенты получат ответ на электронную почту, а в случае необходимости — приглашение на прием.



«В период режима самоизоляции онлайн-сервисы приобрели особое значение: благодаря им пациенты получили возможность, не посещая поликлинику, вовремя показаться врачу. Если врач-дерматолог обнаружит подозрительные признаки, пациента пригласят на очный прием», — отметил и.о. главного врача Томского областного онкодиспансена Максим Грищенко.



Сервис «ОНКОдозор: проверь родинку!» не является диагностическим и носит информационный характер. В 2019 году за три месяца сервисом воспользовались более 700 человек, половина из них были приглашены на прием онколога-дерматолога .

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