Томские студенты примут участие в проекте «Памятные вещи»

20 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

Студенты Института искусств и культуры ТГУ примут участие в проекте «Памятные вещи». Он посвящен 75-летию Победы и человеческим историям минувшей войны.

В проекте участвуют сибирские фотографы, дизайнеры, иллюстраторы и художники. До 22 июня они готовят работы, посвященные личному восприятию войны. Профессионалы и любители готовы показать свои воспоминания и ассоциации зрителям через предметы, связанные с темой войны — письма с фронта, боевые и трудовые награды, военные фотоснимки или снимки родных, связанные с этим периодом истории, вещи, ассоциирующиеся с ними, а также любые другие ассоциации авторов. Итоговые работы — тематические натюрморты и флетлеи — получивший популярность в Инстаграме формат снимков, снятых сверху, строго под углом 90°, будут представлены на выставке «Памятные вещи» в июне 2020 года.

В группе профессиональных участников несколько мест закреплены за студентами университета — они выполнят работы в разных техниках.

«С одной стороны всегда интересно, как разные поколения имеют дело с культурной памятью. И чем дальше поколения друг от друга, тем это важнее и интереснее. В данном случае память о войне — это один из примеров. Кроме того, интересно и то, как поколения интерпретируют культурную память и то, как она связана с их личным, частным опытом, отношениями с близкими, переживаниями, эмоциональной сопричастностью. В-третьих, важно, как изменилась материальная культура и место вещей в новых контекстах, отношениях, в том, как вещи связывают или больше не связывают людей, в том, какое значение они приобретают, утрачивая свою обыденность и приобретая большую знаковую, символическую нагрузку. Одновременно, интересна творческая переработка и соответствующее отношение с новыми инструментами, средствами, которые дает нынешняя визуальная культура. Как можно выстроить саму картинку, визуальную составляющую культурной памяти совсем другими глазами. Есть же привычный символический ряд, то, как вещи и символы прошлого выстраивались и выстраиваются в пропаганде, в типичных мемориальных проектах. А этот проект предполагает более частное, творческое, экспериментальное отношение, взгляд, интерпретацию. То, как можно другими глазами посмотреть на культурную память, повседневность и новые отношения, которые складываются вокруг этого», — говорит директор ИИК, профессор, доктор философских наук Дмитрий Галкин об участии института в проекте.

В рамках образовательной программы «Памятных вещей» в мае и июне пройдет серия онлайн-занятий, посвященных фотосъемке сюжетных натюрмортов и флетлеев. Все работы участников проекта будут опубликованы в онлайн-каталоге и в Инстаграме проекта. Лучшие снимки будут отмечены специальными призами, кроме того, будет выпущено специальное издание бумажных открыток «Памятные вещи».

Следить за информацией о проекте можно в инстаграм-аккаунте проекта.

Организаторы проекта — Академия Фотографии и Макушин Медиа Лаб, генеральный партнер проекта — АО «Транснефть-Центральная Сибирь».

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