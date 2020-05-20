Почти 280 семей из Томской области хотят вернуться из-за рубежа

20 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

На сегодняшний день на сайте госуслуг зарегистрировано 279 семей (364 человека) из Томской области, желающих вернуться из-за рубежа. Большинсктво из них - 27 семей (45 человек) находятся в Тайланде, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Жители региона, попросившие помощь для выезда из иностранных государств, находятся в 54 странах мира. В США и Казахстане ожидают выезда по 26 человек, в Армении - 25, в Киргизии и Таджикистане – по 21, в Турции – 12.

В списке стран, откуда ждут вылета томичи, есть и такие отдаленные страны, как ЮАР, Колумбия, Аргентина, Непал, Cаудовская Аравия, Малайзия, Сингапур, Британская территория в Индийском океане, Австралия, Новая Зеландия и другие.

С начала кампании по вывозу россиян на родину в Томскую область вернулись 234 жителя, в том числе 144 из Таиланда.

«Сведения о россиянах, желающих вернуться на родину и уже добравшихся до дома, обновляются практически ежедневно. Регистрация россиян за рубежом ведется уже второй месяц, тем не менее, количество томичей в реестре увеличивается, каждый день в нем появляются новые фамилии наших земляков», - отметил начальник департамента международных и региональных связей администрации Томской области Алексей Стуканов.

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