В Томске кладбища открыли для посещения

19 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: городской комбинат спецобслуживания

Власти Томска в связи с ослаблением режима общей самоизоляции приняли решение об открытии 14 муниципальных кладбищ, сообщает пресс-служба администрации города.

«По воскресеньям кладбища закрыты для захоронения. Прием населения по вопросам оформления документов ведется ежедневно с 10.0 до 14.00, кроме воскресенья», — говорится в сообщении.

С подробной информацией о времени работы офисов, их адресами, контактами сотрудников «Службы городских кладбищ» можно ознакомиться по ссылке. Там же опубликован перечень документов, которые необходимо предоставить для решений тех или иных вопросов.

В период общей самоизоляции, когда томские кладбища были закрыты для посещения, на них был собран мусор, убраны ветки и проведена противоклещевая обработка.

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