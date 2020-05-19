Сибуправтодор досрочно начал ремонтировать подъезд к Томску

19 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства (ФКУ «Сибуправтодор») досрочно развернуло ремонтные работы на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» — подъезде к Томску. Предполагается, что до конца года здесь отремонтируют дорожное покрытие на двух участках общей протяженностью почти 60 км и два моста.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, на участке с 98 по 110 км уже продолжается капремонт, начатый в 2019 году. На объекте расширяют проезжую часть, меняют дорожное покрытие на новое из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-22, приводят к нормативу пересечения и примыкания, укрепляют обочины и переустраивают систему водоотвода. Также дорожники заменят здесь остановочные павильоны и оборудуют пешеходные дорожки для жителей Калтая, Кафтанчикова и Кандинки. Дорожно-ремонтные работы завершатся в октябре этого года.

На втором участке (51 — 98 км) подъезда к Томску к началу августа строители уложат тонкослойное покрытие повышенной прочности.

Будут обновлены и два искусственных сооружения в Кемеровской области. На мосту через реку Канок на 65-м км автотрассы дорожники уже ремонтируют пролеты с переустройством мостового полотна, а также балки, опоры, деформационные швы и барьерные ограждения. Приводят в порядок подходы к мосту, после чего приступят к ремонту и покраске поверхности сооружения. Объект введут в эксплуатацию до конца октября 2020 года.

Масштабные работы на втором мосту — через реку Лебяжья (41-м км автотрассы) — рассчитаны на два года. В рамках капремонта рабочие полностью заменят балки, опоры, перильное и барьерное ограждения, укрепят конусы, произведут устройство одежды ездового полотна. Сейчас мостовики строят объездную дорогу, куда к концу июня переключат движение транспорта на все время ремонта.

На остальных объектах — первый, второй участок и мост через реку Канок — во время ремонта будет организовано реверсивное движение.

Трасса Р-255 «Сибирь» связывает между собой несколько областей — Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Красноярскую и Иркутскую.

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