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Жители выберут главу томского отделения «Городских проектов»

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Томичи могут проголосовать за главу томского отдела фонда Варламова «Городские проекты», сообщает официальный канал в Telegram. Голосование проходит на официальном сайте «Городских проектов» и продлится до 20 мая до 23:59.

От главы зависит вся работа отделения и реализация городских проектов. Дебаты — возможность для кандидатов представить свой проект развития города и привлечь людей к развитию городских проблем, пишут организаторы: «Для нас очень важно, чтобы руководитель „Городских проектов“ умел управлять людьми, создавать интересные проекты и быть публичным лицом отделения в Томске».

В выборах участвуют три кандидата. В воскресенье 17 мая прошла трансляция дебатов, где томские кандидаты представили свои проекты и ответили на вопросы зрителей.

Аспирант химических наук и преподаватель Давид Аветян считает, что комфорт и безопасность городской среды сделают Томск более привлекательным. Он представляет предвыборный проект реконструкции городских площадей посредством озеленения, организации велодорожек, пешеходных зон и тротуаров.

«Для работы над городом одних идей недостаточно: нужна поддержка, нужна команда. Нужны, на самом деле, все, кто готов вложить в улучшение своей жизни даже самый минимум», — пишет Давид в чате «Городских проектов».

В проекте студента-математика ТГУ Павла Багдалова говорится о приведении городских объектов в привлекательный вид, внедрении экологичности и активной гражданской позиции в сознание горожан. Павел поднимает проблемы вандализма и необходимости сортировки мусора. «Сбор батареек — начало массовой сортировки мусора», — говорит Павел.

«Наша общая проблема — слабая гражданская позиция. Власть не существует в отрыве от ее населения. Если власть не выполняет свою роль перед обществом — есть проблема в сознании этого общества. Ставить урны для бычков от сигарет в местах, где курят — это не столько поощрение курения в данном месте, сколько приучение людей не кидать бычки на землю».

Магистрант ТПУ Максим Борцов поднимает проблему общественного транспорта в Томске. Кандидат предлагает проект создания сети улиц с выделенными полосами, направленными на разгрузку дорог города.

«Такой компактный и уютный город, к сожалению, славится 9-балльными пробками, маршрутками и разваленным электротранспортом. В городе есть много 6-полосных улиц, которые используются неэффективно. На крайних полосах без особых затрат можно организовать выделенные полосы с правом проезда у троллейбусов, автобусов, а также такси с соответствующим обозначением».

Подробнее прочитать про кандидатов и посмотреть их предвыборные ролики можно после регистрации на сайте «Городских проектов» в разделе «Выборы главы отделения».

«Городские проекты» — некоммерческий фонд содействия развитию городов России, призванный улучшить городскую среду при помощи современной урбанистики. Проект придумали и запустили в июне 2012 года популярный блогер и урбанист Илья Варламов и политический активист Максим Кац.

В марте этого года создатели проекта посетили Томск. Варламов раскритиковал набережную реки Ушайка, назвав Томск «городом с потрясающей деревянной застройкой, в котором хорошо научились тратить деньги на глупости».

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