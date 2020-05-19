Медведи в Томской области давят телят на ферме и пугают работников газопровода

Томский Обзор / Фото: 19 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Медведь пробрался в загон фермерского хозяйства в Молчановском районе Томской области и напал на скот, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя председателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Анатолия Истомина.

«В деревне Майково медведь проник в загон частного фермерского хозяйства и задрал двух телят, еще двух травмировал», — рассказал Истомин.

Он отметил, что принято решение об отстреле медведя, охотники его выслеживают.

Истомин также сообщил, что другие медведи напугали рабочих, которые работали в Колпашевском районе на газопроводе.

«Поступило сообщение от рабочих об обнаружении медведя, охотовед выезжал на место и обнаружил следы: маленькие большие и средние», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что колпашевских медведей выследить пока также не удалось.

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