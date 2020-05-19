Двое пострадали при столкновении иномарок в Томске
19 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области
Накануне вечером, 18 мая, в Томске столкнулись Toyota Land Cruiser Prade и Mitsubishi Lancer, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 19.12 на пересечении ул.Елизаровых и ул.Кулагина. В результате столкновения 71-летний водитель внедорожника и 36-летняя женщина-пассажир легкового автомобиля доставлены в медучреждение.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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