Двое пострадали при столкновении иномарок в Томске

Накануне вечером, 18 мая, в Томске столкнулись Toyota Land Cruiser Prade и Mitsubishi Lancer, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.12 на пересечении ул.Елизаровых и ул.Кулагина. В результате столкновения 71-летний водитель внедорожника и 36-летняя женщина-пассажир легкового автомобиля доставлены в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Тэги/темы: