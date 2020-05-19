Расписание поездов Тайга-Томск изменилось

19 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

С воскресенья, 17 мая, пригородные поезда Тайга-Томск курсируют по новому расписанию, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В соответствии с решением правительства Кузбасса теперь поезда по маршруту Тайга ‑ Томск ‑ Тайга курсируют три дня в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. В остальные дни электропоезда будут курсировать по маршруту Томск ‑ Басандайка ‑ Томск.

Кроме того, на маршруте Тайга ‑ Томск ‑ Тайга временно отменяются остановки на остановочных пунктах о. п. 2 км, ст. Тайга-2, о. п. 4 км и о. п. 10 км. Время отправления и прибытия пригородных поездов по станциям Томск-1, Томск-2, Тайга и Басандайка остается без изменений.

Информацию об изменениях в расписании и прекращении рейсов можно отслеживать на сайте и в кассах АО «Кузбасс ‑ пригород», по телефону диспетчера 8-800-700-25-01 (с 8 до 20 часов, звонок бесплатный), а также в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Кузбасс-пригород».

В сложившихся эпидемиологических условиях каждый вагон пригородного поезда перед отправлением в рейс проходит обязательную обработку специальными обеззараживающими моющими средствами (они безопасны для человека, но активны против широкого спектра вирусов и бактерий). Сотрудники компании «Кузбасс-пригород», взаимодействующие с пассажирами, обеспечены средствами индивидуальной защиты и проходят ежедневный контроль состояния здоровья.

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