Томские полицейские помогли беременной женщине добраться до больницы

Томский Обзор / Фото: 18 мая 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне, 17 мая, в Томске полицейские помогли беременной женщине, которой требовалась срочная медицинская помощь, добраться до больницы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С просьбой о помощи обратился будущий отец. Он сказал, что у его беременной жены открылось кровотечение. Семейная пара пыталась самостоятельно добраться из села Зоркальцево в больницу, но доехав до Тимирязево, из-за плотного траспортного потока проехать не смогла. Тогда водитель решил обратиться за помощью в Госавтоинспекцию.

Дежурный офицер передал информацию экипажам ДПС. Находившийся в Кировском районе экипаж в составе старшего лейтенанта полиции Александра Иваненко и лейтенанта полиции Дениса Сурганова незамедлительно выдвинулись на место нахождения нуждающихся в помощи. На месте инспекторы решили сопроводить автомобиль с беременной женщиной, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы.

«Семейная пара поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь. Сотрудники органов внутренних дел, в свою очередь, пожелав здоровья будущим родителям, вернулись к исполнению служебных задач», — говорится в сообщении.

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