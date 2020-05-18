Суд завершил конкурсное производство томской стройкомпании СУ-13, отмененное ранее из-за «дебиторки» в 10 руб

18 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области во второй раз завершил конкурсное производство в ООО «СУ-13» (Томск), введенное еще в 2011 году, сообщает агентство новостей «Интерфак-Сибирь» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Ранее конкурсное производство в отношении строительной компании было завершено в октябре 2019 года, однако апелляционный суд отменил это решение из-за нереализованной дебиторской задолженности Натальи Корабельщиковой в размере 2,8 млн рублей. По данным ФНС, которые приводит суд, данная дебиторская задолженность была списана по решению кредиторов, поскольку ее рыночная стоимость была оценена в 10 рублей при стоимости организации возможных торгов в 100 тыс. рублей.

Как следует из картотеки арбитражных дел, право требования «дебиторки» Корабельщиковой было передано конкурсному управляющему Геннадию Артышуку в счет погашения вознаграждения за проведение процедуры конкурсного производства. За работу Артышуку полагается 4,69 млн рублей, из которых он получил 2,48 млн рублей.

«Комитетом кредиторов ООО „СУ-13“ принято решение о согласовании соглашения об отступном между ООО „СУ-13“ и конкурсным управляющим Артышуком Г.В., заявившим о своем согласии на принятие имущества — права требования к Корабельщиковой Н.В. — 1,51 млн руб. в виде отступного», — говорится в решении суда.

После реализации дебиторской задолженности Корабельщиковой на балансе «СУ-13» не осталось никакого имущество. Суд принял решение о завершении конкурсного производства, которое в итоге продлилось 8,5 лет.

ООО «СУ-13» являлось одним из крупнейших застройщиков Томска в начале 2000-х годов. Компания вводила ежегодно десятки тысяч квадратных метров жилья, а также объекты соцсферы. В 2010-м в отношении ООО было инициирована процедура банкротства. Часть зданий до сих пор не достроена, в основном их завершением занимается муниципальный «Томскстройзаказчик».

В апреле 2015 года Советский районный суд Томска признал акционера и бывшего директора «СУ-13», экс-депутата томской гордумы Владимира Замощина виновным в невыплате зарплаты, неправомерных действиях при банкротстве, причинении имущественного ущерба и других деяниях. По данным СУ СКР по Томской области, Замощин умышленно не выплачивал зарплату своим работникам (задолженность составила более 32 млн рублей), незаконно получил в банке 130 млн рублей кредитов. Ущерб дольщикам от его деятельности составил 370 млн рублей.

Суд приговорил Замощина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. В августе 2015 года стало известно, что Замощин попал под амнистию.

В ноябре 2017 года Арбитражный суд Томской области решил привлечь Замощина к субсидиарной ответственности и взыскать с него 2,04 млрд рублей. Конкурсный управляющий смог продать эти требования со 150-кратным дисконтом — за 122 тыс. рублей. Их приобрел индивидуальный предприниматель из Перми Владимир Муртазин, занимающийся скупкой дебиторской задолженности.

По данным «СПАРК-Интерфакс», СУ-13 принадлежит группе из 10 физлиц, основным совладельцем компании является ее экс-директор В.Замощин, ему принадлежит 67,8% уставного капитала компании. Выручка СУ-13 в 2010 году составляла 784,1 млн рублей, чистая прибыль — 6,43 млн рублей.

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