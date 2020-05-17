Один погиб, четверо пострадали в тройном ДТП на томской трассе

Томский Обзор / Фото: 18 мая 2020 // Фото: 70.мвд.рф

В субботу, 16 мая, на Богашевском тракте произошло тройное ДТП, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 18.15 в районе поворота на посёлок Апрель. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь по Богашевскому тракту, не справился с управлением, в результате чего, автомобиль совершил наезд на стоящие на второстепенной дороге Chevrolet Niva и Toyota Sprinter Carib.

В результате происшествия водитель автомобиля Kia скончался в карете скорой помощи, 33-летний водитель автомобиля Toyota с травмами доставлен в больницу, кроме того, еще трем участникам ДТП, в том числе 4-летнему ребенку-пассажиру оказана разовая медицинская помощь.

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