Жители Томской области могут предварительно записаться в отделения Почты России

18 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский филиал ФГУП «Почта России»

В Томской области начала работать услуга предварительной записи в отделения почтовой связи. Записаться на обслуживание теперь можно онлайн – через сайт компании или мобильное приложение. В тестовом режиме услуга доступна в 7 наиболее крупных отделениях Томска и в центральных почтовых отделениях Асина, Стрежевого и Колпашева.

Как сообщает пресс-служба УФПС Томской области, сервис доступен физическим лицам, с его помощью можно получить любую почтовую услугу. В настоящий момент в отделениях связи, участвующих в проекте, выделены одно или несколько операционных окон для обслуживания клиентов по записи, всего по области их – 14.

«Для предварительной записи необходимо зайти на сайт Почты России или в мобильное приложение, выбрать раздел «запись в почтовое отделение», адрес ближайшей к вам почты и удобное для посещения время. Обратите внимание, что записываться следует не менее чем за час до предполагаемого визита. Номер операционного окна отобразится в момент оформления заявки», - пояснил заместитель директора УФПС Томской области Антон Игнатов.

Изменить время или отменить бронирование можно также на сайте www.pochta.ru и при помощи мобильного приложения Почты России.

Воспользоваться нововведением можно по следующим адресам:

634009, г. Томск, ул. Войкова, 57;

634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 172;

634034, г. Томск, ул. Котовского, 26;

634041, г. Томск, пр. Кирова, 36;

634050, г. Томск, пр. Ленина, 93;

634057, г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, 12/1;

634063, г. Томск, ул. Сергея Лазо,10;

636840, г. Асино, ул. Советская, 28;

636460, г. Колпашево, ул. Белинского, 14;

636780, г. Стрежевой, ул. Нефтяников, 241;

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