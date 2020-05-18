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Жители Томской области могут предварительно записаться в отделения Почты России

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В Томской области начала работать услуга предварительной записи в отделения почтовой связи. Записаться на обслуживание теперь можно онлайн – через сайт компании или мобильное приложение. В тестовом режиме услуга доступна в 7 наиболее крупных отделениях Томска и в центральных почтовых отделениях Асина, Стрежевого и Колпашева.

Как сообщает пресс-служба УФПС Томской области, сервис доступен физическим лицам, с его помощью можно получить любую почтовую услугу. В настоящий момент в отделениях связи, участвующих в проекте, выделены одно или несколько операционных окон для обслуживания клиентов по записи, всего по области их – 14.

«Для предварительной записи необходимо зайти на сайт Почты России или в мобильное приложение, выбрать раздел «запись в почтовое отделение», адрес ближайшей к вам почты и удобное для посещения время. Обратите внимание, что записываться следует не менее чем за час до предполагаемого визита. Номер операционного окна отобразится в момент оформления заявки», - пояснил заместитель директора УФПС Томской области Антон Игнатов.

Изменить время или отменить бронирование можно также на сайте www.pochta.ru и при помощи мобильного приложения Почты России.

Воспользоваться нововведением можно по следующим адресам:

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