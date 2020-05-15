В Томске обвалилась часть крыши многоэтажки

15 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено очевидцами

В Томске обвалилась часть крыши десятиэтажного панельного дома по ул.Новосибирская, 37.

На фотографиях, предоставленных жильцами дома, видна упавшая со своего места бетонная панель. Накануне вечером жители услышали глухой удар.

Согласно документам на сайте обслуживающей дом управляющей компании, в 2020 году в здании планировалось провести аварийное обслуживание за 146 тыс. рублей.

Многоквартирный дом по ул.Новосибирская, 37 был введен в эксплуатацию в 1987 году. Согласно документам, представленным на сайте УК дом не был признан аварийным.

Информация о произошедшем уточняется.

Фото: предоставлено жильцами дома.

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