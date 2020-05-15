Автодорога к Телецкому озеру на Алтае перешла из региональной в федеральную собственность

Томский Обзор / Фото: 15 мая 2020 // Фото: Интерфакс

Республика Алтай передала Росавтодору более 150 км трассы к Телецкому озеру, автодорога вошла в состав Чуйского тракта, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на структуру Росавтодора — управление федеральных автомобильных дорог (упрдор) «Алтай».

«Росавтодор принял на баланс трассу, ведущую к селу Артыбаш. На следующей неделе планируем получить документы о регистрации права собственности на автодорогу, которая передана из региональной в федеральную собственность», — сказал представитель упрдора.

Кроме того, управлением объявлены торги на содержание крупного участка поменявшей статус дороги — это почти 72 км на отрезке «км 79+000 — км 150+765».

Ранее власти региона заявляли, что Росавтодор планирует взять в управление трассу к Телецкому озеру в 2021 году.

Представитель упрдор «Алтай» отметил, что досрочная передача состоялась из-за того, что у региона были готовы все документы, необходимые для этой процедуры. Кроме того, включение трассы в состав действующей — Чуйского тракта — также ускорило процесс.

Вместе с тем, это первый случай в Сибири за 13 лет, когда региону удалось передать в федеральную собственность крупный дорожный объект. В последний раз аналогичные изменения произошли в 2007 году, когда Иркутская область передала Росавтодору автодорогу Тулун — Братск — Усть-Кут, теперь это головной участок будущей трассы «Вилюй», которая ведет к Якутску.

Многолетние попытки Новосибирской, Томской и Кемеровской областей передать на баланс Росавтодора автодорогу Новосибирск — Кожевниково — Томск — Мариинск, которая дублирует основную трассу Новосибирск — Кемерово — Красноярск, до сих пор не увенчались успехом.

До включения дороги Горно-Алтайск — с.Артыбаш (расположено на берегу Телецкого озера) в состав Чуйского тракта (дорога Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией) протяженность последнего была равна 953 км.

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