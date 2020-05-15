Сегодня в Томске открылся еще один круглосуточный пункт серопрофилактики для взрослых

Томский Обзор / Фото: 15 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 15 мая, в Томске на базе поликлиники № 3 (ул.Профсоюзная, 16) открылся круглосуточный пункт серопрофилактики для взрослых, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Обращаться в пункт серопрофилактики при присасывании клеща нужно незамедлительно. Медицинский работник снимет клеща и направит его для исследования в лабораторию. Если насекомое нежизнеспособно, либо его не удалось сохранить, у пострадавшего возьмут кровь на определение антигена вирусного клещевого энцефалита. При необходимости пациенту будет введен иммуноглобулин.

Пункт серопрофилактики для взрослых также работает в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74), детей принимают в детской больнице № 1 (Московский тракт, 4). В районах области круглосуточные пункты организованы при приемных покоях больничных стационаров.

В качестве профилактики от укуса клещей медики настоятельно рекомендуют при выезде на природу, дачу одеваться так, чтобы исключить проникновение насекомых на кожу; верхнюю одежду обрабатывать специальными препаратами, каждые 15-20 минут осматриваться.

Тэги/темы: